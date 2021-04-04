الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر









كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن اقتراب مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الزمالك يقترب من حسم صفقة نبيل عماد دونجا





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك اقتربوا من حسم صفقة النجم الدولي نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن الزمالك كان قد حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميز، مسبقا لمدة أربعة مواسم ونصف مطلع الموسم الكروي الجاري.





وأكمل المصدر أن نبيل عماد دونجا أبلغ مسؤولي بيراميدز برغبته في الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مطلع الموسم الكروي الجديد.





وأتم المصدر موضحا أن الزمالك يسعى لضم نبيل عماد دونجا لتعويض رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، المحتمل في الميركاتو الصيفي المقبل لنهاية عقده.



