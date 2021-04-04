أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه يفتقر للاستمرارية بعد الهزيمة 0-1 أمام ضيفه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.



واستعاد ليل الصدارة من باريس سان جيرمان بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على حامل اللقب قبل 7 جولات من النهاية.



وأبلغ بوكيتينو الصحافيين دون توضيح للأمر: "نعاني للحفاظ على مستوانا، هناك العديد من الظروف التي توضح ذلك".



وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي يحل فريقه ضيفاً على بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل: "هذا ليس عذراً، لكنه يؤثر علينا ونمر بفترات متقلبة".







وقال المدافع البرازيلي ماركينيوس: "الأمر مشابه في كل مرة نخسر فيها، نفتقر للحدة، العديد من اللاعبين عادوا من فترة التوقف الدولي لكنه ليس عذراً، يجب أن نكون أكثر قوة واستمرارية، العديد من الفرق تفوز علينا هنا".



وكانت الخسارة هي الثالثة على التوالي لباريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري.



وقال ماركينيوس: "يجب علينا التحسن سريعاً، لأننا سنخوض واحدة من أهم مبارياتنا هذا الموسم (في وقت لاحق من الأسبوع الحالي)".