يسرا عن مشاركتها في نقل المومياوات الملكية: "دموعنا نزلت من الفرحة" (فيديو)

قالت الفنانة يسرا، إن العالم كله يتحدث بإعجاب عن موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم مساء السبت، من المتحف المصري بالتحرير، وحتى متحف الحضارة بالفسطاط، مردفة: "تحس إن جمال مصر ظهر".





وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، كل شعوب العالم عندما تريد البحث عن جذور الحضارة فإنها تبحث عنها في مصر.





وتابعت أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها: "دموعنا كانت نازلة من الفرحة وما حدث يجعل كل مصري فخور كونه مصريًا"، متابعة: "شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله".



