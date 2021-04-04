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يسرا عن مشاركتها في نقل المومياوات الملكية: "دموعنا نزلت من الفرحة" (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:05 ص
يسرا في حفل نقل المومياوات
يسرا في حفل نقل المومياوات
داليا الحسين
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قالت الفنانة يسرا، إن العالم كله يتحدث بإعجاب عن موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم مساء السبت، من المتحف المصري بالتحرير، وحتى متحف الحضارة بالفسطاط، مردفة: "تحس إن جمال مصر ظهر".

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، كل شعوب العالم عندما تريد البحث عن جذور الحضارة فإنها تبحث عنها في مصر.

وتابعت أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها: "دموعنا كانت نازلة من الفرحة وما حدث يجعل كل مصري فخور كونه مصريًا"، متابعة: "شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله".

وأكدت أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية نقل المومياوات يبرهن على عظمة مصر، والحدث الذي شاهدنا وأبهر العالم، مضيفة: "بشكر الرئيس السيسي بشكل خاص لأنه جعلنا نفخر بتاريخنا وحاضرنا وماضينا المشرف، في ناس كانت لا تنام حتى يتم إنجاز هذا العمل، ويخرج بالشكل المبهر الذي شاهدناه اليوم، مؤكدة أن العالم كله يتمني لو يملك جزءًا من كنوز مصر".

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