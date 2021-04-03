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كندة علوش: "عيطت وأنا بشوف موكب نقل المومياوات ومصر صنعت منتج عالمي"

السبت 03/أبريل/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الفنانة كندة علوش، أن حفل اليوم بنقل المومياوات الملكية عظيم ومبهر، مشيرة إلى أن اليوم كان عظمة على المستوى التاريخي الذي يكشف عظمة حضارة مصر وأثارته والمومياوات المحافظ عليها، بجانب الحدث الفني العالمي الذي رأيناه اليوم.

وأضافت "علوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حدث اليوم بتوقيع صناع مصريين صنعوا منتج عالمي من إخراج وإضاءة وجميع صانعي العمل، مؤكدة أن اليوم أحساس بالفخر بالتاريخ المصري العظيم، متابعًا: "أنا عيطت وأنا بتفرج.. اللي شوفته عظمة التاريخ والفنانيين لم أراه في أي مهرجان أخر".

وأشارت كندة علوش إلى انه أثناء شرح محتويات المتحف للرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بالفخر للصناعة المصرية، مؤكدة انها شاهدت عظمة ما بين الواقع والتاريخ.

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