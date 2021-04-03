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وزير الأثار: "مديرة اليونسكو أنبهرت بحفل نقل المومياوات.. قالتلي احترمتوا المكان والتوابيت"

السبت 03/أبريل/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن ردود الأفعال التي تلقاها عقب حفل نقل المومياوات الملكية اليوم، متابعًا: "مديرة اليونسكو قالتلي معنديش كلام أقوله ولم أتوقع الإنبهار احترمتوا المكان والتوابيت".


وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم أختيار ألوان الحفل ليحملوا دلالات كثيرة، اللون الكحلي والذهبي سيطروا على ديكورات واشكال حفل اليوم، كما أن الشمس في اللجو توحي بالإنبعاث من جديد والجعران مرتبط بالمومياوات، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بعربات على شكل مركب لنقل المومياوات.

وأوضح أنه في أخر عامين تم إقامة مسلتين أثريتين في العاصمة الجديدة ومسلة في التحرير والمتحف المصري ومسلة في العلمين، مشددًا على أن تم إنشاء متحف مستنسخات وفتح السبت الماضي.


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