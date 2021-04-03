أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

أكد عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر أن فريقه حاول تقديم مباراة قوية أمام الزمالك وتحقيق الفوز، ولكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول.





أضاف المدير الفني للمولودية في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه سنح له العديد من الفرص ولكنه لم يستغلها في اللقاء للتسجيل، وشدد على أن فريقه هاجم منذ البداية وهو ما جعل هناك مساحات أمام لاعبي الزمالك وسجلوا في الشوط الأول.





وأوضح عبد القادر عمراني أن فريقه عانى من وجود غيابات بسبب الإصابات بخلاف تعرض عبد الحق عبد الحفيظ للإصابة في اللقاء، موضحا أن الهدف المبكر للزمالك أربك حسابات فريق.



