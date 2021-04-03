كارتيرون: فخور بلاعبي الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على المولودية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ” فخور جدا بأداء اللاعبين في لقاء اليوم وكان لدينا أسبوعان للتحضير والجهاز الفني ركز على الجوانب الفنية والنفسية والبدنية قبل اللقاء “.





كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك حقق الفوز في مباراة صعبة أمام المولودية، وكانت روحه أعلى في المباراة من الفريق الجزائري، مضيفا أنه يعلم أن فرصة صعود الزمالك ليست في يد فريقه، ولكنه سيلعب للفوز في المباراة الأخيرة وينتظر لقاء الترجي والمولودية.





وأوضح المدير الفني للزمالك أنه إذا لم يصعد الزمالك في حالة الفوز في المباراة المقبلة فالأداء سيساعد الفريق في الدوري، مشددا على أن إيقاف سامي فريو مهاجم المولودية جعل مهمة الزمالك سهلة في لقاء اليوم، مضيفا أن هذا المهاجم خطير وكان بإمكانه تسجيل أهداف.





وأكد كارتيرون أن المولودية فرصته في الصعود أفضل لأن الزمالك قبل لقاء اليوم كان لديه نقطتان فقط ولكنه حقق الفوز.





ورفض المدير الفني للزمالك التعليق على أداء فريق المولودية.. مشددا على أن كل ما يهمه أداء فريقه، موضحا أنه كان يخطط للفوز في المباراتين أمام المولودية وتونجيث، ونجح في تحقيق الفوز في الأولى، ويتبقى له لقاء بطل السنغال، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تخدم نتيجة لقاء الترجي والمولودية فريقه.





وشدد كارتيرون على أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة، ومستوى اللاعبين تحسن وأصبحت المباريات التي يخوضها قوية أمام الأندية الجزائرية.



