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زاهي حواس: الكشف عن حدث أثري هام في الأقصر الخميس المقبل (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال زاهي حواس، وزير الآثار السابق والعالم الأثري العالمي، إن كل مصري عليه أن يكون فخورًا بمشاهدة احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضاف "حواس" في اتصال هاتفي على الفضائية الأولى المصرية: "كل مصري فخور بمشاهدة هذا الحدث الذي تم باحترافية على أعلى مستوى من الاحترافية".

وتابع "لو صرفنا بلايين الدولارات مش هنعمل أكثر مما حققه الموكب الذهبي لما يمشي في شوارع القاهرة، أنا فخور إن أنا مصري، ومشاركة الرئيس بنفسه وحرصه أنه يقابل المومياوات يؤكد كيف أن القيادة المصرية تحافظ على حضارتها وكانت أجمل لفتة من الرئيس".

وأشار إلى أنه يوم الخميس المقبل سيتم الكشف عن حدث أثري هام في محافظة الأقصر، مستطردًا "يوم السبت سأكون أنا والدكتور خالد عناني وزير السياحة والدكتور مصطفى وزيري نقوم بمؤتمر صحفي عالمي، وهذا يؤكدًا أن مصر فيها الخير ومثل هذه الاكتشافات سيكون لها أثر مباشر في عودة السياحة".

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