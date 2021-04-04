مايسترو احتفالية موكب المومياوات الملكية: كل عازفات الإيقاع فتيات (فيديو)

قال الموسيقار نادر عباسي، مايسترو أوركسترا موكب المومياوات الملكية، إن الخروج بالاحتفالية في شكل لائق كانت مسئولية كبيرة، حيث لأول مرة في التاريخ تقوم أوركسترا كبير بالعزف بالتزامن مع موكب يسير في الشارع.





وأضاف "عباسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الحمد لله الاحتفالية خرجت بشكل مشرف"، لافتا إلى أن الموضوع لم يكن سهلا، ولكنه تحمل المسئولية، وفخور بنجاح التجربة.



