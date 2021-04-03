Advertisements

البرلمان العربي: موكب المومياوات الذهبية سيدون في تاريخ مصر بأحرف من ذهب

السبت 03/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
Advertisements
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالتنظيم الرائع لحفل نقل مومياوات ملوك وملكات أقدم حضارة عرفها تاريخ البشرية في مشهد مهيب وحدث عظيم وفريد من نوعه سيُدون في تاريخ مصر بأحرف من ذهب، مهنئاً الرئيس السيسي والشعب المصري بنجاح الحفل الذي نٌظم وأدير باحترافية شديدة  تليق بالموكب الملكي الذهبي الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة. 



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، لاسيما في ظل الاهتمام غير المسبوق بالتراث المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للاكتشافات الأثرية واهتمامه بتطوير المتاحف على أحدث الطرز العالمية الفريدة والمنافسة لغيرها والتي تجسدت في بناء المتحف المصري الكبير في الهرم وأيضا المتحف المصري في ميدان التحرير الذي لا زال يحتفظ برونقه الآخاذ ومتحف الحضارة في الفسطاط، كما يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي. 


ولفت رئيس البرلمان العربي، أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي رغم كل التحديات ونجحت في إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والإنسانية.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد فعل من رئيس الزمالك بعد عبور عقبة مولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ أقل من ساعتين

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

منذ ساعة

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح يهز شباك آرسنال بالهدف الثاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحدد نجمين في حالة فشله في التعاقد مع هالاند

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

11:11 م

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

11:37 م

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة