البرلمان العربي: موكب المومياوات الذهبية سيدون في تاريخ مصر بأحرف من ذهب

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالتنظيم الرائع لحفل نقل مومياوات ملوك وملكات أقدم حضارة عرفها تاريخ البشرية في مشهد مهيب وحدث عظيم وفريد من نوعه سيُدون في تاريخ مصر بأحرف من ذهب، مهنئاً الرئيس السيسي والشعب المصري بنجاح الحفل الذي نٌظم وأدير باحترافية شديدة تليق بالموكب الملكي الذهبي الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة.













وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، لاسيما في ظل الاهتمام غير المسبوق بالتراث المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للاكتشافات الأثرية واهتمامه بتطوير المتاحف على أحدث الطرز العالمية الفريدة والمنافسة لغيرها والتي تجسدت في بناء المتحف المصري الكبير في الهرم وأيضا المتحف المصري في ميدان التحرير الذي لا زال يحتفظ برونقه الآخاذ ومتحف الحضارة في الفسطاط، كما يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي.







