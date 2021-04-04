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6 خطوات تساعدك في السيطرة على مرض السكري (إنفوجراف)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:17 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا توعويًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذر من خلاله مرضى السكري عدم قدرتهم في السيطرة عليه.

وتمثلت النصائح في التالي:
_ تناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون.
_ المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام.
_ متابعة مستوى سكر الدم بانتظام.
_ شرب كميات كافية من الماء.

كمل نصحت الوزارة بالتوجه للعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، كما يمكنك معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر على الهواتف الذكية.
6 خطوات تساعدك في السيطرة على مرض السكري (إنفوجراف)
6 خطوات تساعدك في السيطرة على مرض السكري (إنفوجراف)

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مرض السكر بوابة الفجر الفجر

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