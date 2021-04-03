علي المصيلحي يكشف اخر استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان

كشف وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن آخر استعدادات الوزارة لرمضان قائلا إن الوزارة تستعد لهذا الشهر قبله بفتره، ونقوم بزيادة المعروض في الأسواق لكل المنتاجات، ونقوم بعمل العديد من المعارض مثل «أهلا رمضان» والذي سيتم افتتاحه غدًا الأحد في مركز المؤتمرات ويشترك فيه حوالي 168 من كبرى شركات الصناعات الغذائية ويعرض فيه كل أنواع السلع وهناك تخفيضات من 15 أو 18 % إلي 28 % على السلع.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر نظمة المجلس الأعلي لتنظيم شئون الأعلام، كذلك يكون هناك 27 معرضًا أخرين في جميع عواصم المحافظات، بالإضافة إلى 161 شادر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهناك 20 سلسلة تجارية سوف يكون بها ركن خاص ب، «أهلا رمضان»، كذلك هناك 1000 منفذ من جمعيتي و1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، و1800 منفذ للسلاسل التجارية بالاضافة للعربيات المتنقلة التابعة للوزارة.

كما قامت الوزارة بتفعيل كوبونات الشراء بحيث يكون هناك دفتر مؤمن للغاية به جميع الفئات من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، يستطيع أي شخص شراء المنتاجات بما بعادل الكوبون الموجوده معه، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

وتابع أن سيتم خلال الشهر الكريم طرح كميات كبيرة من الياميش، والبلح، وعقدنا اتفاقية مع محافظة الوادي لجديد للحصول على البلح الذي يبدأ من 10 جنيه للكيلو، مضيفًا أن مصر من أكبر البلدان في انتاج البلح وخلال شهر سيتم إطلاق منطقة لوجستية في الوادي الجديد خاصة بالتمور.



