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نادر عباسي: لأول مرة يتم عزف أوركسترا "لايف" مع موكب متحرك (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:42 ص
نادر عباسي
نادر عباسي
شيماء حسن
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قال نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إن موكب نقل المومياوات الملكية لم يحدث في أي مكان حول العالم، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة.

وأضاف "عباسي" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "هذا الحدث مكنش عادي وشارك فيه عدد من الأكاديميين وكان هناك تكامل بين جميع العناصر من الإخراج والتصوير والإضاءة للخروج بهذا المظهر".

وتابع "تم عمل بروفات في الشوارع واستمرت لشهور، وتم الاعتماد على تقديم بعض المقطوعات الغنائية باللغة الهيروليفية القديمة واستخدام الآلات الشرقية مع الهرمونيك وعزف بعض متون الأهرام لأول مرة".

وفي تصريحات سابقة قال عباسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أنه لم يكن يتوقع رد الفعل الرائع من الجماهير لأوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية.

وكشف المايسترو نادر عباسي، أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال حفل موكب المومياوات الملكية فيما كان عدد الكورال 90 شخصا، موضحا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل جيد.

وتابع أن كل شيء كان محسوبًا بالثانية خلال حفل الأوركسترا، موضحا أن هناك حالة تركيز شديدة من جانب المشاركين في الأوركسترا، وتم إخراج عمل فني يشرف مصر، وكان لدى الجميع الحماس لنجاح الحفل.

واستطرد المايسترو نادر عباسي، أن 3 أصوات مصرية مختلفة شاركت في حفل موكب المومياوات الملكية وعبرت عن تاريخ مصر.

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