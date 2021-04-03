بايرن ميونخ يوضح حقيقة اهتمامه بنجم توتنهام





ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن حقيقة إهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن تقارر صحفية بريطانية كانت قد زعمت بأن النادي البافاري يعمل على تقديم عرض رسمي لتوتنهام من أجل التعاقد مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون البالغ من العمر 28 عاماً.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ لا يفكر أبداً في التعاقد مع سون كما أن النادي الألماني لم يقدم أي عرض للنجم الكوري الجنوبي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن تلك الشائعات هي جزء من محاولات وكلاء أعمال هيونج مين سون من أجل الضغط على توتنهام والحصول على عقد جديد ومغري علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2023.



