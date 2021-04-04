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فاروق حسني يفجر مفاجأة بشأن مكان متحف الحضارة: "كان فيه قمامة" (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:33 ص
فاروق حسني
فاروق حسني
داليا الحسين
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كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل جديدة حول إنشاء متحف الحضارة القومي الذي تم نقل له 22 مومياء ملكية في احتفالية أسطورية.

وقال "حسني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن فكرة إنشاء متحف الحضارة كانت جاهزة، وكذلك التصميم ولكن كان مقررًا أن يكون مكان المتحف خلف دار الأوبرا، معلقا: "متحف بهذه الضخامة من الصعب إنشاءه في خلف الأوبرا".

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه بحث عن مكان جيد له، وبالصدفة عندما كان يحضر إفطارا بمنطقة عين الصيرة مع صديقه استلهمته الفكرة، موضحا: "نظرت للمنطقة شعرت أنه مكان مناسب لإقامة متحف الحضارة رغم تواجد القمامة".

وتابع: "تعاونت مع اليونسكو الذي يشرف على المشروع وأخبرتهم أنه تم تغيير مكان المتحف إلى عين الصيرة وفي اليوم التالي تواصلت مع محافظ القاهرة وعرضت عليه الفكرة، وبدوره رحب بها وبعد ذلك كانت الموافقة على تخصيص الأرض للمتحف.

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