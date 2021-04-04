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تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان منشورًا توعويًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسلط الضوء على بعض النصائح التى تجعل المنزل آمن وخالى من فيروس كورونا المستجد، تمثلت هذه النصائح فيما يلي:

1- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدى وتطهير الأسطح وارتداء الكمامة)، وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

2- إذا كان يعانى أى فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105.

3- تأكيد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

4 - اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار.
تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)
تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

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