نجم الأهلي السابق: كارتيرون مدرب متميز ويجيد التعامل مع المباريات الكبرى









أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، مدرب متميز للغاية ويجيد التعامل في المباريات الكبرى والمصيرية .





وقال شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"رغم الإنطباع السيء الذي تركه كارتيرون في الولاية الأولي وموقف هروبه إلى التعاون السعودي ورحيله عن الزمالك في توقيت صعب للغاية ثم عودته مجدداً ، إلا أنه مدرب متميز ، ويعلم إمكانيات لاعبي الزمالك جيداً ، كما أنه يجيد التعامل في المباريات الحاسمة و المصيرية".



