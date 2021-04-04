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نجم الأهلي السابق: كارتيرون مدرب متميز ويجيد التعامل مع المباريات الكبرى

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، مدرب متميز للغاية ويجيد التعامل في المباريات الكبرى والمصيرية .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"رغم الإنطباع السيء الذي تركه كارتيرون في الولاية الأولي وموقف هروبه إلى التعاون السعودي ورحيله عن الزمالك في توقيت صعب للغاية ثم عودته مجدداً ، إلا أنه مدرب متميز ، ويعلم إمكانيات لاعبي الزمالك جيداً ، كما أنه يجيد التعامل في المباريات الحاسمة و المصيرية".

واختتم شادي :"آداء الزمالك اختلف كثيراً اليوم أمام مولودية الجزائر ، وكان بإمكانه زيادة الأهداف لكن لاعبيه لم يحسنوا استغلال غالبية الفرص التي سنحت لهم".

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