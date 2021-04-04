وزير التموين يعلن غدا انطلاق نظام معلومات إدارة البطاقات الذكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غدًا سيكون بداية انطلاق نظام معلومات إدارة البطاقات الذكية في التحول الرقمي بالوزارة.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية على هام مؤتمر عقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم شئون الأعلام، أن الوزارة كانت الأولي في الدخول في مشروع التحول الرقمي، سواء البطاقة الجديدة للفئات الاكثر احتياجا أو ضم أو تعديل البيانات فكل العمليات أصبح فيها قاعدة بيانات أساسية شاملة وصحيحة، مضيفًا أنه كذلك مع قرار الرئيس السيسي الأخير بزيادة الحد الأدني من الأجور، تم على الفور رفع تعديل تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتم رفع شرط الدخل إلى 2400 جنيه والمعاش إلى 1500 بداية من الأول من يوليو المقبل.

وقال أن هناك نحو ٦٤ مليون مواطن مستفيد من الدعم تمويني، و٧١.٢ مليون مواطن حائز للخبز، مضيفًا أن هناك ٢٢.٥ مليون بطاقة تموينية في مصر