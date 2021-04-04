بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، لن يؤثر على المتحف المصري في شئ.





واوضحت "علي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن المتحف القومي للحضاره ليس متخصص بحقبه حضارية معينة، وإنما يضم جميع الحضارات، بينما المتحف المصري فهو متخصص للتاريخ الفرعوني، وسيظل مستمر بدوره في عرض التاريخ الفرعوني.





وثمنت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، التجهيزات والاستعدادات التي قامت بها الدولة لإخراج هذا المظهر الحضاري بهذا الشكل الرائع، من تنظيم وتأمين، وألوان جذابة، وإخراج تلفزيوني، وتناغم بين الموسيقى والرقص، قائلا: "أشعر بالفخر والاعتزاز كوني مصرية، ولا أستطيع أن أعبر عن السعادة التي بداخلي لما رأيته اليوم لنقل المومياوات".



