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بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:51 ص
متحف التحرير
متحف التحرير
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، لن يؤثر على المتحف المصري في شئ.

واوضحت "علي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن المتحف القومي للحضاره ليس متخصص بحقبه حضارية معينة، وإنما يضم جميع الحضارات، بينما المتحف المصري فهو متخصص للتاريخ الفرعوني، وسيظل مستمر بدوره في عرض التاريخ الفرعوني.

وثمنت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، التجهيزات والاستعدادات التي قامت بها الدولة لإخراج هذا المظهر الحضاري بهذا الشكل الرائع، من تنظيم وتأمين، وألوان جذابة، وإخراج تلفزيوني، وتناغم بين الموسيقى والرقص، قائلا: "أشعر بالفخر والاعتزاز كوني مصرية، ولا أستطيع أن أعبر عن السعادة التي بداخلي لما رأيته اليوم لنقل المومياوات".

وأشارت النائبة نورا علي، إلى أنه حدث ترويجي عالمي حظى باهتمام عالمي بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، مما يساهم في إحياء السياحة الثقافية بعد أن توارت لفتره من الوقت، مشيدة باهتمام القيادة السياسية وقدرتها الحكيمة على إظهار مصر بهذا الشكل المبدع أمام العالم، لأن مصر دائما وأبدا مهد الحضارات والديانات.

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المومياوات الملكيه المتحف المصري المتحف القومى

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