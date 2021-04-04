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وسيم السيسي: الكلام لا يكفي للتعبير عن موكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:38 ص
وسيم السيسي
وسيم السيسي
شيماء حسن
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قال وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الكلام لا يكفي للتعبير عن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأضاف "السيسي" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن تحتمس الثالث يعتبر أول إمبراطور في التاريخ وامتدت إمبراطوريته إلى الحبشة ولم يهزم في أي معركة.

وتابع عالم المصريات: "المصريين القدماء أيام سقنن رع كان يحتفلون بزوجته في كل شهر صيام بعبارة وحوي يا وحوي اليوحى، لدورها في تجييش الجيوش في مواجهة الهكسوس، وقد استشهد في مواجهته الكبرى ضد الهكسوس".

واستطرد: "من هول المعارك مع الهكسوس آنذاك ذكر المؤرخين أن النساء وقتها توقفن عن الإنجاب من هولها، كما أن الموكب ضم مومياء الملكة حتشبسوت التي كان لها دورًا في إصلاح ما أفسده الهكسوس رغم أنها اغتصبت الملك من أخيها الأصغر تحتمس الثالث".

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