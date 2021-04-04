عمرو أديب لـ زاهي حواس: الأهلي مش بيأثر فيه لا لعنة فراعنة ولا رومان (فيديو)

داعب الإعلامي عمرو أديب، الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، قائلا: "رغم كل ما يثار عن لعنة الفراعنة، ولكن ده مأثرش على الأهلي".





ورد "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ضاحكا: "لا أبدا، أنا كنت جاي مرعوب منك".



