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عمرو أديب لـ زاهي حواس: الأهلي مش بيأثر فيه لا لعنة فراعنة ولا رومان (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:44 ص
عمرو أديب وزاهي حواس
عمرو أديب وزاهي حواس
هدى عبدالرازق
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داعب الإعلامي عمرو أديب، الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، قائلا: "رغم كل ما يثار عن لعنة الفراعنة، ولكن ده مأثرش على الأهلي".

ورد "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ضاحكا: "لا أبدا، أنا كنت جاي مرعوب منك".

وقاطعه "أديب"، قائلا: "متترعبش على الأهلي، لا بيأثر فيه لعنة فراعنة ولا لعنة رومان.. ولا أي نوع من أنوع اللعنات".

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