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وزير الآثار: تكلفة إنشاء متحف الحضارة بالفسطاط 2 مليار جنيه (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:20 ص
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن المومياوات الملكية المنقولة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة من أعظم ملوك مصر القديمة، مشيرا إلى أن موكب نقل المومياوات حدث عالمي وفريد من نوعه لكونه يضم أعظم ملوك مصر ولأول مرة يكون في العالم.

وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت أنه تم تطوير كافة الطرق والميادين التي شهدت نقل المومياوات، لافتا إلى أسباب نقل المومياوات هو أن يكون لدينا أكثر من متحف مهم، معلقا: "الدول الكبرى تقاس بعدد المتاحف التاريخية لديها.

وكشف وزير السياحة والآثار أن تكلفة إنشاء متحف الحضارة بالفسطاط 2 مليار جنيه، بينما تكلفة المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به حوالي 20 مليار جنيه.

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