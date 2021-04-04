وزير الآثار: تكلفة إنشاء متحف الحضارة بالفسطاط 2 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن المومياوات الملكية المنقولة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة من أعظم ملوك مصر القديمة، مشيرا إلى أن موكب نقل المومياوات حدث عالمي وفريد من نوعه لكونه يضم أعظم ملوك مصر ولأول مرة يكون في العالم.





وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت أنه تم تطوير كافة الطرق والميادين التي شهدت نقل المومياوات، لافتا إلى أسباب نقل المومياوات هو أن يكون لدينا أكثر من متحف مهم، معلقا: "الدول الكبرى تقاس بعدد المتاحف التاريخية لديها.



