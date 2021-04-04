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نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها في حفل "المومياوات الملكية".. وتؤكد: كدت أن أبكي خلال الغناء

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة نسمة محجوب، أن مشاركتها اليوم في حفل نقل المومياوات الملكية كان صعب جدًا، وأنها حاولت إخراج أفضل مالديها،.

وأشارت "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"،  الى أن الترتيب للحفل بشكل عام بدأ منذ سنة، والترتيبات الموسيقية بدأت في أخر شهر.

وأوضحت أن احساس الغناء في حفل المومياوات يختلف عن الحفلات الأخرى، مؤكدة أنه كان هناك قلق ورهبة من هذا الحفل، كان يتطلب ترتيبًا أكبر من الغناء مع التصوير خلال رحلة المومياوات.

وكشفت عن أنها كادت أن تبكي خلال الغناء حيث عاشت الإبهار من الغناء والألحان الخاصة بالعمل، لافتة إلى أن تصميم فستانها كان مصريًا خالصًا.



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نقل الموميا نسمة محجوب حفل المومياوات الملكيه

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