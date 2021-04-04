Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-4-2021 بالبنوك المصرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:15 ص
الدولار الأمريكي سعر اليوم
الدولار الأمريكي سعر اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4 -4-2021 بالبنوك ، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

 

 سعر الدولار اليوم الأحد 4-4-2021  بالبنوك: 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار سعر العملة الأمريكية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان في مصر سعر الدولار الان الدولار الامريكي اليوم الدولار الامريكي الدولار اسعار الدولار في مصر

أخبار تهمك

أول تعليق من رضوى البحيري عقب تألقها في موكب نقل المومياوات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ نصف ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مدرب المولودية بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

بيريز يدخل التاريخ مع ريال مدريد

منذ ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر

منذ ساعة و نصف

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 19 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحدد نجمين في حالة فشله في التعاقد مع هالاند

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-2-2021

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 27-2-2021

أسعار الدولار البنوك اليوم الجمعة 5-3-2021

أسعار الدولار في افتتاحية تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 26-3-2021

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 27-3-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

12:00 ص

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

11:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة