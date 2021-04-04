وزير الآثار يعلن موعد الانتهاء من إنشاء المتحف الكبير (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء المتحف الكبير بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن حفل افتتاح المتحف سيشارك به مشاهير العالم من الرياضة والفن.





وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت أن متحف الكبير سيكون أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.





وكشف وزير السياحة والآثار أن الحكومة تسعى لإصدار قرارًا بمنع استيراد المستنسخات الشبيهة بالقطع الأثرية المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك أكبر معامل لترميم الآثار في الشرق الأوسط.



