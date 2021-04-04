أحدث صور للعازفة رضوى البحيري بعد تصدرها التريند لتألقها في حفل المومياوات الملكية

وأشاد رواد السوشيال ميديا بأداء العازفة رضوي البحيري، وتم وصفها بالثبات والتميز و التألق فى العزف، وحازت على إعجاب الكثير من السيدات اللاتي وصفتها بالسيدة القوية المتميزة.

وشهد هذا الحدث الكبير تغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.