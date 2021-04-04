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معلومات عن "سقنن رع" بعد تصدره موكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور وسيم السيسي أستاذ علم المصريات، إن مومياء الملك "سقنن رع" التي تقدمت موكب المومياوات اليوم تعتبر أقدم مومياوات ملوك المجموعة وله أهمية خاصة وكبيرة.

وكشف السيسي في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، دور النساء في حياة الملك سقنن رع في تجييش الجيوش عندما أصيب بالمهانة،  قائلًا": لما أصيب بالمهانة قامت زوجته ووالدته بدوره وقالوا له إحنا اللي هنجهز الجيوش وقد حدث وتوفي في مواجهته الكبرى ضد الهكسوس وكانت حربًا عظيمة تكاد تكون أشبة بالحرب العالمية".

وأضاف: "كانت حربًا ضروس استكملها نجله الأصغر أحمس وأذكر أنه في إحدى المعارك في أحد المواقع استطاعت القوات المصرية الاستيلاء على 300 سفينة وكانت الحرب وقتها برًا وبحرًا حتى أن المؤرخين ذكروا أن النساء وقتها توقفن عن الانجاب من هول المعركة".

أضاف السيسي: لازم نستفيد من التاريخ لأنه وعاء التجارب الإنسانية فالهكسوس عندما دخلوا مصر لم  يدخلوها عبر الحرب لكن عبر التسلل  السلمي وعلشان كده لازم  نستفيد".

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