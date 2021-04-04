رئيس معمل صيانة المومياوات الملكية: ستعرض كاملة لأول مرة (فيديو)

قال مصطفى إسماعيل، مدير مخزن ورئيس معمل صيانة المومياء بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إنه صاحب تكنيك استخدام كبسولة النيتروجين في نقل المومياوات الملكية لأول مرة في العالم.





وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هذا التكنيك له القدرة على التحكم في الاهتزازات الداخلية من خلال السرير الداخلي والتحكم في الحرارة والرطوبة حتى لا تتأثر المومياء بالبيئة المحيطة.





وأشار إلى أن السرير الداخلي محاط بغلاف عزل عن البيئة الخارجية وغطاء خارجي لحماية المومياء من أي اهتزاز، مؤكدًا أنه بدء التفكير في كيفية نقل المومياوات منذ عام 2017 وتم القيام بأكثر من دراسة والقيام بتأهيل بيئي.





وتابع: "استعنا بفريق مقاومة من مركز البحوث حتى لا تبدأ المومياوات بالتحلل، وتم استخدام زيوت طيارة استعملها المصري القديم، ثم جاءت مرحلة الترميم وهنا ظهرت العبقرية ازاي تحنط مومياوات وتطبق عليها مجموعة الشروط للحفاظ على وظهورها سليمة".



