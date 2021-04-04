برلماني يناشد وزير التعليم بإضافة نقل المومياوات الملكية للمناهج

أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بمراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مؤكدا أنه إنجاز لم يسبق له مثيل.





وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": "إن التنظيم كان على أعلى مستوى، ولم نكن نتوقعه أن يظهر بهذا الشكل وهذه الدقه"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حرصت كل الحرص على إظهار هذا المشهد الحضاري بهذا الشكل الراقي الذي يليق بالحضاره المصرية، مما يساهم في جذب السياحة بشكل كبير من مختلف دول العالم، ويعتبر إضافه قويه غير مسبوقة.



