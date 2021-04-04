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برلماني يناشد وزير التعليم بإضافة نقل المومياوات الملكية للمناهج

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:53 ص
سيد شمس الدين
سيد شمس الدين
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بمراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مؤكدا أنه إنجاز لم يسبق له مثيل.

وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": "إن التنظيم كان على أعلى مستوى، ولم نكن نتوقعه أن يظهر بهذا الشكل وهذه الدقه"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حرصت كل الحرص على إظهار هذا المشهد الحضاري بهذا الشكل الراقي الذي يليق بالحضاره المصرية، مما يساهم في جذب السياحة بشكل كبير من مختلف دول العالم، ويعتبر إضافه قويه غير مسبوقة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك الحدث سيكون له تأثير في نفوس الأطفال والشباب، خاصةً الأطفال، مناشدا وزير التربية والتعليم، بإضافة ما حدث أمس من فعاليه عظيمة بمقررات طلاب المرحلة الابتدائية، حتى يعرفوا تاريخهم جيدا، قائلا: "النقش في الصغر كالنقش على الحجارة، والمعلومة تثبت في ذهن الطفل في الصغر قبل أي شيء".

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