أسعار الذهب اليوم الأحد 4-4-2021 بالسوق المصري

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد4 أبريل 2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها اليومين الماضيين على أثر ارتفاع السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم4-4-2021

سعر عيار 21 نحو 757 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه

سعر عيار 24 نحو 865.2 جنيه

سعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا :

ارتفع الذهب مجددا بداية من يوم أمس الخميس عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار يوم الأربعاء،ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.