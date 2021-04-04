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مدرب المريخ السوداني يكشف عن رأيه فى التعادل أمام الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، إن مستوى فريقه تراجع في الشوط الثاني من المباراة.

وأكد لي كلارك في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس أنه فخور بأداء فريقه حتى ضياع ضربة الجزاء مضيفا: "لو ضربة الجزاء كانت دخلت كانت المباراة انتهت ونتيجة التقدم بهدفين ليست مطمئنة لأي فريق".

وتابع: "أضعنا ضربة جزاء وهي اللي غيرت أحداث المباراة، وأداء المريخ تراجع في شوط المباراة الثاني ولاعبو المريخ شعروا بالإحباط بعد الهدف الأول للأهلي".

وأشار:"الأهلي يمتلك مجموعة لاعبين مميزين من الصعب إيقافهم".

وشدد:"معنويات لاعبي المريخ كانت مرتفعة للغاية بسبب صعود السودان لأمم أفريقيا".

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