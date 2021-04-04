محمد صبحي: حفل نقل المومياوات الملكية فاق الخيال الفني

قال الفنان محمد صبحي، إن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث من الخيال الفني، موضحا: "ما شاهده اليوم يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإحتفالية كانت صعبة جدًا، إذ أنها كانت تنقل بـ60 كاميرا وجعلتنا في قلب الحدث، وموسيقى الأوركسترا لايف صعب جدًا وحدوثها عبقرية، متابعًا: لقطة الأطفال لمشاهدة التحرير لقطة عبقرية".



