Advertisements

محمد صبحي: حفل نقل المومياوات الملكية فاق الخيال الفني

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:17 ص
موكب نقل المومياوات الملكية
موكب نقل المومياوات الملكية
داليا الحسين
Advertisements
قال الفنان محمد صبحي، إن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث من الخيال الفني، موضحا: "ما شاهده اليوم يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإحتفالية كانت صعبة جدًا، إذ أنها كانت تنقل بـ60 كاميرا وجعلتنا في قلب الحدث، وموسيقى الأوركسترا لايف صعب جدًا وحدوثها عبقرية، متابعًا: لقطة الأطفال لمشاهدة التحرير لقطة عبقرية".

وأقر بأن كان هناك مشكلة في الأجيال الجديدة نظرًا لفكرة الانتماء، والتعرف على التاريخ سيغير سلوك الواقع، نحتاج معرفة الهوية والتاريخ والحدث إعادة صياغة الانتماء، متمنيًا تحول السلوك لشئ طيب وتحويل السلبيات لإيجابيات، واختتم كلامه "هناك أجماع شعبي بما قُدم اليوم.. الدولة والشعب جبارة، ونقل المومياوات أول خطوة في بناء الإنسان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل الموميا المومياوات الملكيه

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

منذ ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 11 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 6 ساعات

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

موكب المومياوات الملكية في نقاط

وزير الآثار يفجر مفاجآت عن فعاليات نقل المومياوات لمتحف الحضارة

مصر تتأهب لحدث فريد.. الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

أحمد موسى عن موكب المومياوات الملكية: فخور ببلدي

المايسترو نادر عباسي: 100 عازف شاركوا في أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية (فيديو)

مدير تصوير حفل موكب المومياوات الملكية: مجهود سنة كاملة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

02:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة