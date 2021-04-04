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ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي في صيف 2023.


وأكدت شبكة ESPN العالمية أن هناك العديد من الشخصيات المهمة داخل ليفربول بدأوا يقتنعوا بأن محمد صلاح سيبحث عن تحدي آخر وسيكون مستقبله بعيداً عن الحمر.


وأشارت الشبكة العالمية إلى أن صلاح فتح الباب أمام رحيله عن ليفربول للعب في إسبانيا, حيث قال النجم المصري في تصريحات سابقة:"

 أتمنى أن ألعب كرة القدم لسنوات عديدة. ولم لا؟ لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل لذلك ربما يوماً ما ألعب هناك".


وأفادت الشبكة العالمية بأن تقارير صحفية كانت قد ألمحت أن ليفربول لا يضع تجديد عقد صلاح ضمن أولوياته في الصيف المقبل علماً بأن علاقات صلاح بالألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ليست بالجيدة.

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محمد صلاح الدورى الإنجليزي

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