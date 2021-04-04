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عاجل.. وفاة الملحن شاكر الموجي

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفي منذ قليل الملحن شاكر الموجي، وفق ما أعلنه صديق الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شاكر الموجي ملحن وشاعر ومطرب مصري، وتخرج من كلية التربية الموسيقية بالزمالك وكان ترتيبه الأول على الدفعة، كما كان من نفس دفعة الفنان هانى شاكر.

وتعد من أشهر أعماله الفنية "شيش بيش" للمطرب أحمد عدوية، و "اللي تعبني سنين فى هواه" لجورج وسوف، وأغنية "بتعتبني فى كلمة".

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وفاة ملحن فنان شاكر الموجي

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