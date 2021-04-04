Advertisements

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:34 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 710 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 204256 من ضمنهم 155886 حالة تم شفاؤها، و12123 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان كورونا اليوم بوابة الفجر الفجر البيان اليومي لكورونا

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الملحن شاكر الموجي

منذ ساعة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب المريخ السوداني يكشف عن رأيه فى التعادل أمام الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 18 ساعة

فاروق حسني يفجر مفاجأة بشأن مكان متحف الحضارة: "كان فيه قمامة" (فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

"الصحة" تعلن ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 49 حالة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

"الصحة" تعلن انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:11 م

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

12:34 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

01:04 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة