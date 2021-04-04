عمرو الليثي عن هالة فاخر وكمال أبورية: نجمة خفيفة وفنان يمتاز بالجدية









قال الإعلامى عمرو الليثى، انه يستضيف نجمان لهما تاريخ كبير وعظيم في مجال الفن وهما من أبرز نجوم الدراما .





وأضاف الليثي، في مقدمة برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" أن الأعمال التي قدمها الثنائي تصل إلي 500 عمل فنى ، بما يعنى ثروة من الابداع والتألق والنجومية.





وتابع الليثى استضيف نجمة لها هالة من الحضور وخفة الدم وبتقدر تسرق قلوبنا مع كل دور بتقدمة بعد ما صنعت نجوميتها على نار هادئة.





وأضاف الليثى وايضا التقي بنجم الالتزام والجدية وهما من أبرز سماته يشد انتباهك بمجرد ظهوره مهما كانت مساحة دوره ويخليك تصدقه فى كل ادوارة مهما تنوعت.







