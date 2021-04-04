"ستاتك يامصر".. هكذا أشاد بهن الجمهور بعد تألقهن في حفل موكب نقل المومياوات الملكية

شهدت مصر مساء السبت، حدث عالمي، فى تاريخ المصريين، حيث تم نقل عدة مومياوات، وهم 18 لملوك و4 لملكات، أبرزهم: الملك رمسيس الثاني والملك ستي الأول والملك مرنبتاح والملك ستي الثاني والملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون والملك سقنن رع تاعا والملك تحتمس الثاني والملك تحتمس الأول والملك تحتمس الثالث والملك أمنحتب الثاني و الملك أمنحتب الثالث والملكة حتشبسوت والملك تحتمس الرابع والملكة تي.





وتألقت سيدات مصر فى حفل موكب نقل المومياوات، وذلك ظهر فى أداء المذيعات اللاتي افتتحن الموكب وهم "ناردين فرج، آية الغريان، جاسمين طه".





وأبدع المطربات ريهام عبد الحكيم، أميرة سليم، نسمة محجوب"، في الحفل، حيث أشاد الجمهور بأدائهن على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق البعض قائلًا: "ستاتك يامصر"





وشهد هذا الحدث الكبير تغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما حضر الحدث عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن نقل 400 قناة تليفزيونية الحدث، نصفها قنوات عالمية.







