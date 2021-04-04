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مصمم متحف الحضارة: بدأنا بمسابقة عالمية عام 1983

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:30 ص
متحف الحضارة
متحف الحضارة
شيماء حسن
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قال الغزالي كسيبة، مصمم المتحف القومي للحضارة المصرية، إن مسابقة تصميم المتحف بدأت منذ 1983، مشيرًا إلى أن التجهيز والتصميم استمر لمدة أربع سنوات من أجل تجهيز المستندات الخاصة بالطرح.

وأضاف "كسيبة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 65 مشروعًا لتصميم المتحف مروا بعدة مراحل حتى تم اختيار هذا المشروع.

وأشار  مصمم المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن المتحف يضم حقب مختلفة من تاريخ مصر، موضحًا أن تصميم المتحف جاء بعد مسابقة دولية عالمية كما أن التطوير شمل المناطق المحيطة بالمتحف ومن أهمها بحيرة عين الصيرة التي تحولت من مقلب زبالة إلى واحة جميلة، وهذا كان الهدف من أن يكون ما خارج المتحف مثل ما يوجد في داخله.

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