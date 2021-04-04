مصمم متحف الحضارة: بدأنا بمسابقة عالمية عام 1983

قال الغزالي كسيبة، مصمم المتحف القومي للحضارة المصرية، إن مسابقة تصميم المتحف بدأت منذ 1983، مشيرًا إلى أن التجهيز والتصميم استمر لمدة أربع سنوات من أجل تجهيز المستندات الخاصة بالطرح.





وأضاف "كسيبة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك 65 مشروعًا لتصميم المتحف مروا بعدة مراحل حتى تم اختيار هذا المشروع.



