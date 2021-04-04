هيفاء وهبي تحتفل بموكب نقل المومياوات الملكية.. بهذه الطريقة





احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة'تويتر"وكتبت هيفاء عبر حسابها على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎مصر تبهر العالم بنقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات ‎مصر القديمة ، حدث استثنائي يليق بتاريخها وحضارتها‎، موكب المومياوات الملكية".ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا، عن أقوى الاحداث، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر، وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.