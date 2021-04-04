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هيفاء وهبي تحتفل بموكب نقل المومياوات الملكية.. بهذه الطريقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة'تويتر"

وكتبت هيفاء عبر حسابها على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎مصر تبهر العالم بنقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات ‎مصر القديمة ، حدث استثنائي يليق بتاريخها وحضارتها‎، موكب المومياوات الملكية".

ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا، عن أقوى الاحداث، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر، وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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