إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "لا أفهم سر تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني بالدفع بمروان محسن أساسياً خلال المباريات سواء محلياً أو قارياً ، رغم تألق محمد شريف في الفترة الأخيرة سواء مع الفريق أو مع المنتخب الوطني خلال مباراة جزر القمر الماضية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية".





واختتم سعيد :"والتر بواليا حصل على العديد من الفرص في مختلف المباريات والبطولات ، ولم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر حتى الآن".

تعجبَ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق من إصرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع بمروان محسن في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات رغم تواضع مستواه وعدم تسجيله للأهداف .