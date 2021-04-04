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صراع أوروبي شرس على نجم مارسيليا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود صراع أوروبي شرس على الفرنسي فلوريان توفان نجم أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه هناك 4 أندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع النجم الفرنسي على رأسها ميلان الإيطالي وأشبيلية الإسباني وليستر سيتي وكريستال بالاس الإنجليزيين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المُغري في الأمر أن توفان الذي توج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 سينضم لنادي جديد في صفقة إنتقال حر لأن عقده مع مارسيليا ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن توفان البالغ من العمر 28 عاماً يعتبر من أهم العناصر في تشكيل أوليمبيك مارسيليا وكان قد لعب سابقاً لأندية جرونوبل وباستيا وليل الفرنسيين ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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