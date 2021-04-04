ليلى علوي تشيد بحفل موكب نقل المومياوات الملكية.. وتوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وشهد هذا الحدث الكبير تغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما حضر الحدث عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن نقل 400 قناة تليفزيونية الحدث، نصفها قنوات عالمية.





علقت النجمة ليلى علوي، على الحدث التاريخي الذي أقيم مساء أمس "موكب نقل المومياوات الملكية"، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ليلي علوي فيديو خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص بها معبرة عن سعادتها بالحدث قائلة: "فرحانة وفخورة شكرًا سيادة الرئيس.. شكرا يا بلدي.. تحيا مصر.. شكرا رئيس الوزراء.. شكرا للفنانين الرائعين المشرفين.. والأوركسترا الهايلة".وتابعت "شكرا على الأغانى والصوت الجميل والديكور والفساتين.. كل حاجة حلوة أوي وشيك أوي.. الشوارع والموكب.. والأنوار وميدان التحرير.. العالم كله فخور بالحدث الكبير العالمي اللي مصر عملته النهاردة تحيا مصر.. برافو".