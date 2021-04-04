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يحيي الفخراني يعلق على حفل نقل موكب المومياوات.. فماذا قال؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان القدير يحيى الفخرانى، عن سعادته الكبيرة بالحفل المبهر لموكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

وعلق الفخراني على حفل نقل موكب المومياوات، وذلك من خلال فيديو نشره الفنان محمد محسن عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال الفخراني: "إحنا سعداء بهذا الحدث العظيم".

وشهد هذا الحدث الكبير تغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما حضر الحدث عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن نقل 400 قناة تليفزيونية الحدث، نصفها قنوات عالمية.

 

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