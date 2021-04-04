يحيي الفخراني يعلق على حفل نقل موكب المومياوات.. فماذا قال؟

وشهد هذا الحدث الكبير تغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما حضر الحدث عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن نقل 400 قناة تليفزيونية الحدث، نصفها قنوات عالمية.



