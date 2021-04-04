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إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك قدموا مباراة رائعة أمام مولودية الجزائر

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشادَ إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق بالروح التي ظهر عليها لاعبو الزمالك خلال مباراة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "أين كانت تلك الروح في مباراة الترجي السابقة التي خسرها الزمالك بثلاثية في القاهرة".

وأتم تصريحاته قائلا :"سعيد بعودة الروح إلى لاعبي الزمالك ، رغم تأخرها ، بعد تأزم موقف الفريق والإخفاق في مباراتي الترجي ذهاباً و إياباً".

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