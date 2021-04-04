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يوفنتوس يستبعد التعاقد مع هالاند لهذه الأسباب

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مطمع للعديد من كبار الأندية الأوروبية، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، ولكن لدي نادي يوفنتوس الإيطالي، خيار آخر يريد الحصول عليه في صمت.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، ان البيانكونيري يستهدف التعاقد مع مويس كين، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار من إيفرتون الإنجليزي.

وتحلم العديد من الأندية الكبار أمثال ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول بالتعاقد مع "حديث الساعة"، وهو هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.


لكن يوفنتوس لا يمكنه الدخول في هذا الصراع بسبب وضعه المالي والاقتصادي الحالي، ولهذا فضّل أن يسلك اتجاهًا آخر، وهو التعاقد مع لاعبه الأسبق مويس كين.


وفي ظل حالة الغزل المتبادلة والمتزايدة بين الفريق الملكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي من الممكن أن يقرر العودة بنهاية الموسم، وأيضًا المستقبل المبهم للأرجنتيني باولو ديبالا، أصبح ألفارو موراتا، هو المهاجم الوحيد للسيدة العجوز.


لذا ترددت بقوة أسماء كل من سيرجيو أجويرو، مهاجم السيتيزينس، الذي قرر عدم التجديد والرحيل بنهاية الموسم الحالي، ومويس كين.


ورحل كين رحل عن اليوفي عام 2019 وانضم لإيفرتون، وفي الصيف الماضي انضم للفريق الباريسي على سبيل الإعارة، وهدفه الوحيد هو إظهار قدراته وهو ما نجح فيه بالفعل بعد تسجيل 17 هدفًا، خلال 33 مباراة.


ومما يزيد رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم الإيطالي هو أن كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، لن يعتمد على كين عند عودته للفريق في غضون بضعة أشهر بعد انتهاء إعارته، حسبما أفادت صحيفة "توتوسبورت".

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