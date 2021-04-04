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أول تعليق من هيثم شعبان بعد الفوز على الإسماعيلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا انه استغل فترة التوقف بشكل مميز لمعالجة الأخطاء التي عانى منها الفريق خلال المباريات التي سبقت التوقف.


وأضاف شعبان انه يلقى كل الدعم من إدارة سيراميكا كليوباترا متمثلة في محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة النادي، وطارق أبو العينين المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، مؤكدًا أن الإدارة تقوم بتوفير كل ما يطلبه الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز خلال الموسم الحالى.

وأوضح المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق طموحه هذا الموسم الوصول لأبعد نقطة بالدوري الممتاز، وتحقيق مركز متقدم يليق بإسم منظومة سيراميكا كليوباترا.

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