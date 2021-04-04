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طبيب الزمالك ينفي الموقع الرسمي بشأن أحمد "زيزو".. ويكشف كواليس الإصابة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف دكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إصابة أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" لاعب الفريق، قبل مواجهة مولدية الجزائر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريفيا.

وقال "أسامة" عبر قناة "أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم فايق : أحمد السيد خاض مرانه أمس بشكل طبيعي، ولكن اشتكى من آلم بسب في قدمه اليسرى، وأخذ بعض المسكنات.

واضاف : في اليوم التالي كانت المفاجأة أن قدم اللاعب ظهر فيها ورم كبير، وزيزو أكد لي أنه كان يشعر بهذا الآلام أثناء تواجده في البرتغال قبل انضمامه للزمالك.

وواصل : لم نضع قدم اللاعب في جبيرة، وكل ما نُشر بوضع قدم اللاعب في جبيرة أو تعرضه لكسر غير صحيح، وسيتم عمل التحاليل والأشعة اللازمة عقب وصول القاهرة.

وكان الموقع الرسمي للزمالك، قد نشر بأن طبيب الفريق وضع قدم زيزو في جبيرة، ليتم استبعاد من مباراة المولودية بشكل رسمي

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