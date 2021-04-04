حقيقة مفاوضات مانشستر يوناتيد مع هالاند

نفى الصحفي الألماني كريستيان فالك، ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب بورسيا دورتموند الألماني قبل انتقاله لنادي سالزبورج بسبب وصول اليونايتد متأخرًا لحسم الصفقة.





وأكد "فالك" الصحفي في صحيفة "بيلد" الألمانية أن مانشستر يونايتد لم يفشل في ضم هالاند بسبب وصوله متأخرًا، ولكن ما حدث أن اللاعب لم يكن يرغب في الانضمام إليهم وفضل بداية مشواره مع سالزبورج النمساوي.





وكانت قد انتشرت قصة خلال الأيام القليلة الماضية، أن مانشستر يونايتد فشل في ضم هالاند من قبل عندما كان في مولدي، بعدما وصل متأخرًا بسبب التوقيت المحلي.



