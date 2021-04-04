بعد تألقها في حفل "المومياوات الملكية".. ريهام عبد الحكيم لـ"الفجر الفني": فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العالمي





أعربت المطربة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حفل موكب نقل المومياوات الملكية، الذى شهده العالم مساء أمس.





وعبرت عن سعادتها فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، حيث قالت: "طبعًا سعيدة و فخورة جدآ بمشاركتي في موكب المومياوات الملكية.. شرف عظيم لأي فنان شارك في الحدث ده اللي انتظره العالم كله اللي شرفنا بحضوره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأضافت: "بشكر كل القائمين علي الحفل والمايسترو العالمي نادر عباسي والموسيقار هشام نزيه والأوركسترا والمطربات الكبار أميرة سليم و نسمة محجوب و النجوم اللي شرفوا مصر بمشاركتهم".





جدير بالذكر أن بداية مشوار الفنانة ريهام عبد الحكيم، كان بتجسيدها شخصية "أم كلثوم" في صغرها في مسلسل أم كلثوم عام 1999، وتمتلك في رصيدها الغنائى عدد من الأغانى الجميلة منها تترات مسلسلات تليفزيونية والأغانى الدعائية للأفلام، مثل فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم، وحاجة حلوة، وغيرها من الأعمال.



