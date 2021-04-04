Advertisements

بعد تألقها في حفل "المومياوات الملكية".. ريهام عبد الحكيم لـ"الفجر الفني": فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العالمي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أعربت المطربة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حفل موكب نقل المومياوات الملكية، الذى شهده العالم مساء أمس.

وعبرت عن سعادتها فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، حيث قالت: "طبعًا سعيدة و فخورة جدآ بمشاركتي في موكب المومياوات الملكية.. شرف عظيم لأي فنان شارك في الحدث ده اللي انتظره العالم كله اللي شرفنا بحضوره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت: "بشكر كل القائمين علي الحفل والمايسترو العالمي نادر عباسي والموسيقار هشام نزيه والأوركسترا والمطربات الكبار أميرة سليم و نسمة محجوب و النجوم اللي شرفوا مصر بمشاركتهم".

جدير بالذكر أن بداية مشوار الفنانة ريهام عبد الحكيم، كان بتجسيدها شخصية "أم كلثوم" في صغرها في مسلسل أم كلثوم عام 1999، وتمتلك في رصيدها الغنائى عدد من الأغانى الجميلة منها تترات مسلسلات تليفزيونية والأغانى الدعائية للأفلام، مثل فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم، وحاجة حلوة، وغيرها من الأعمال.

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب المريخ السوداني يكشف عن رأيه فى التعادل أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ 41 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ أقل من نصف ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

02:29 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة