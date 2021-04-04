ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

محمد هاني دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، في السودان.







وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مشادة الشناوي ومحمد هاني أفادت الأهلي وجعلته يعود من جديد، أنا كمدير فني لو فريقي خسران 2-0 مع نهاية الشوط الأول، هحب أشوف لاعيبتي خارجة من الملعب تلوم بعض، لأن هذا يدل على إحساسهم بالمسئولية والرغبة في تحسين الوضع".







جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل أمام المريخ السوداني، أمس السبت.